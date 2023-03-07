Эксклюзив 07 марта 2023, 01:56 «Очень много прогулял». Актер Ярушин рассказал, на что потратил свой первый крупный гонорар Актер Ярушин признался, что потратил первый актерский гонорар на «шмотки» Телеканал «360»

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Актер Стас Ярушин признался в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик, что свой первый крупный гонорар потратил на покупку «шмоток». Артист отметил, что если бы в молодости начал инвестировать деньги, то сейчас у него «были бы другие горизонты».

Ярушин рассказал, что самые первые деньги заработал на заправке в девять лет. Тогда ему удалось накопить пять рублей, на тот момент это были вполне приличные деньги.

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«Я пошел на все деньги купил жвачек, по-моему, я набрал штук 10-15», — рассказал артист.

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Своим первым актерским гонораром Ярушин считает деньги, полученные за игру в КВН. Актер признался, что как и многие молодые люди, деньги тратил на то, чтобы хорошо выглядеть. Он рассказал, что рос в среднестатистической семье, но всегда был прилично одет — отец привозил ему вещи из-за границы.

«Я [на первый гонорар] купил шмотки. Это, по-моему, был город Красноярск, мы приехали на гастроли, зашли в какой-то магазин, где я купил на 10 тысяч столько всего. Мне сейчас смешно, потому что когда-то я сказал, что вот я заработаю 100 тысяч и тогда такие шмотки себе куплю», — поделился Ярушин.

Он рассказал, что купил костюм и ботинки. Тогда ему было около 22-х лет, и это, по словам актера, тот возраст, когда деньги тратятся не раздумывая.

«Я очень много прогулял, потратил деньги ни на что. Если бы я инвестировал как сегодня, то у меня другая ситуация бы была. И она бы оставалась творческая, но просто финансовая подушка была бы абсолютно другая. Наверное, были бы другие горизонты. Но если совсем умничать, то всему свое время, и, если со мной такое было, значит, тому и надо было быть», — подытожил Ярушин.