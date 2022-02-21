Коллеги актера Валерия Николаева назвали возможную причину его нервного срыва

Российский актер Валерий Николаев мог получить нервный срыв из-за того, что его задержали без прав на иномарке, которую он купил в кредит. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на коллег артиста.

«Валера взял недавно кредит — купил машину (правда, не новую, но стоимостью больше миллиона рублей), так как скоро должен был закончиться срок лишения его водительских прав. За рулем этой машины без прав его и поймали», — сказано в публикации.

В статье также говорится и о том, что в скором времени супруга актера — Эльмира Земскова — может дать эксклюзивное интервью в одном из российских ток-шоу. Как обычно бывает, за это программа предлагает большой гонорар.

Издание написало, что друзья и коллеги Николаева в закрытой группе в Facebook собирают деньги для помощи его семье.

Ранее стало известно, что Николаева задержали за вождение в нетрезвом виде. Сначала он находился в спецприемнике, а потом его доставили в психиатрическую больницу.

Валерий Николаев известен по таким фильмам и сериалам, как «Настя», «Ширли-мырли», «День рождения Буржуя» и многие другие.