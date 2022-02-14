Актер Николаев попал в психбольницу после очередного скандала. Он потребовал 20 млн за ожоги, которых не было

Артиста Валерия Николаева доставили в психиатрическую больницу из спецприемника. Он начал неадекватно себя вести и заявил, что его облили кипятком. В последние годы Николаев часто становился героем скандалов, связанных с нарушением правил дорожного движения.

Актера Валерия Николаева доставили из спецприемника полиции в психиатрическую клинику. Медики диагностировали у него биполярное расстройство. Актер начал неадекватно вести себя в спецприемнике. Он заявил, что сокамерник вылил на него почти пол-литра кипятка после ужина, написал Telegram-канал «112».

После этого Николаев написал заявление в правоохранительные органы. Мужчина отметил, что пытался защитить себя руками, но все равно получил травмы. По оценкам актера, у него обожжено 40% поверхности тела. Валерий Николаев оценил ущерб в 20 миллионов рублей: одна половина нужна для операции по пересадке кожи, а вторая — для компенсации морального ущерба. Но на теле артиста не нашли повреждений.

Актер оказался в спецприемнике в результате административного ареста за езду на автомобиле без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Реакция близких и друзей

Супруга актера Эльмира Земскова назвала информацию о конфликте в спецприемнике бредом. Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс также высказалась о неадекватном поведении коллеги по цеху. По ее словам, актер не раз вел себя странно.

«Никогда не забуду, как Николаев сорвал съемки фестиваля цирка „Идол“, который мы вели с Эдгардом Запашным. Он ворвался к нам на сцену и вел себя абсолютно неадекватно. Был еще очень неприятный случай, который произошел на моем авторском шоу „Человек-невидимка“ на канале „ТВ-3“», — рассказала телеведущая «Вечерней Москве».

Николаева уже сравнили с актером Михаилом Ефремовым. Нарколог Василий Шуров заявил, что актер часто злоупотребляет алкоголем, он также не исключил употребления психоактивных веществ. По его словам, Валерий Николаев движется по тому же пути, что и Михаил Ефремов: неадекватно ведет себя, садится пьяный за руль, написал Life.

Что известно об актере

Актер Валерий Николаев стал известен в России после съемок в сериале «День рождения Буржуя». После него артист снимался в сериалах «Родина ждет», «Дорогая Маша Березина», а в 2006 году вместе с певицей Натальей Орейро сыграл в сериале «В ритме танго». Он также снялся в голливудских кинолентах «Терминал», «Поворот» и «Святой».

Имя актера также неразрывно связано со скандалами. В 2016 году он устроил ДТП в центре Москвы и протаранил автомобиль ГИБДД. Николаев попытался скрыться с места преступления и наехал на сотрудника ДПС, но его все равно задержали. Выяснилось, что у Николаева не было водительского удостоверения и страхового полиса, а машина находилась в розыске. Кроме того, от него пахло алкоголем. Актера подозревали в том, что он за день до этих событий сбил женщину и скрылся с места преступления.

Суд постановил арестовать Николаева на 10 суток. Актер не признал вину и покинул здание суда, но в тот же вечер его задержали и доставили в спецприемник в Мневниках. Но даже после административного ареста Николаев нарушал правила дорожного движения: в 2016 году он выехал на встречную полосу. В итоге артиста лишили водительских прав на шесть месяцев.

В тот же год его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. В итоге мужчину опять ждал административный арест. Актер не стал молчать и объяснил причины своего поведения. Он рассказал, что переживал смерть отца, который три года боролся с раком. Мать Николаева к тому времени умерла. Артист начал спиваться из-за боли от потери близких.