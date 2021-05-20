Павлюченко назвал карьеру Кокорина «убитой»

Футболист Роман Павлюченко выразил мнение о карьере нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он считает, что Кокорин мог бы добиться невероятного успеха, но загубил карьеру по собственной вине.

«Он был настолько талантливым! Я думал, что это уровень „Реала“, „Манчестера“, „Челси“… Но видите, он свою карьеру убил», — заявил Павлюченко.

В «Фиорентине», в которую перешел футболист, он не успел сделать ничего выдающегося. Позже он получил травму. С тех пор Кокорин не играл.