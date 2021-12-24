Кокорин показал фото с Мамаевым в Дубае

Игрок итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин опубликовал совместный снимок с футболистом «Химок» Павлом Мамаевым. Спортсмены отдыхают в Дубае.

Фотографию Кокорин разместил в Stories своего аккаунта в Instagram. Футболисты вместе посетили один из ресторанов.

«Больше не хулиганы», — написал игрок «Фиорентины».

Источник фото: Instagram

В 2018 году Павел Мамаев и Александр Кокорин стали участниками двух драк в центре Москвы. На футболистов завели уголовное дело и приговорили к реальным срокам. Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Кокорину и его брату дали по полтора года. В сентябре 2019 года их освободили условно-досрочно.