Раскрыто условие ухода Кокорина из «Фиорентины»

Итальянский клуб «Фиорентина» может досрочно расторгнуть контракт с российским футболистом Александром Кокориным. Это произойдет, если спортсмена не смогут сдать в аренду.

По данным источника La Nazione, руководство «Фиорентины» досрочно расторгнет контракт с Кокориным, если его не удастся отправить в аренду в другой футбольный клуб. Договор с российским нападающим действует до 2024 года. Сейчас клуб занимается поиском подходящей команды, куда Кокорин может отправиться уже в январе.

Ранее журналисты сообщали, что Кокорин может подписать контракт к одним из футбольных клубов России или Катара. Руководство «Фиорентины» планирует взять на место спортсмена Дарвина Нуньеса из «Бенфики» или Тони Мартинеса из «Порту».

Александр Кокорин перешел из московского «Спартака» в «Фиорентину» зимой 2021 года. В нынешнем сезоне футболист успел сыграть в четырех матчах итальянского чемпионата. При этом ему не удалось отметиться результативными действиями. Большую часть сезона в Италии российский нападающий пропустил из-за травмы.