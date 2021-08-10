facebook_pixel
    10 августа 2021, 14:19

    Клипмейкер Пугачевой рассказал о начале ее отношений с Галкиным

    Дарья Морозова

    Клипмейкер Ирина Миронова рассказала, как начались отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Клипмейкер Пугачевой рассказал о начале ее отношений с Галкиным

    Она пояснила, что работала над клипом «Будь или не будь», в котором был намек на их отношения. Миронова спросила Пугачеву, что она хочет показать в клипе.

    «Это должен быть равноправный союз, ничего не предполагающий, абсолютно равноправный», — процитировала клипмейкер исполнительницу.

    Также Пугачева добавила, что хочет быть на видео в необычном образе.

    Во время выхода клипа Пугачева еще была в браке с Филиппом Киркоровым. Развелись они 2005 году, а брак певицы с Галкиным случился только в 2011-м.

    Ранее Галкин сделал Пугачевой необычный подарок — ретро-автомобиль. Он выложил видео, на котором Пугачева сидит в красно-белом «Запорожце», украшенном подсолнухами.

    Предполагается, что машина 1964 года выпуска, так как на видео видно табличку с этой цифрой за стеклом автомобиля. Такой выбор юморист объяснил тем, что это сейчас модно. В комментариях многие знаменитости восхитились таким подарком.