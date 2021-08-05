Галкин показал необычный подарок, который преподнес Пугачевой

Максим Галкин сделал своей жене Алле Пугачевой необычный подарок — ретро-автомобиль. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Instagram телеведущего.

Галкин выложил видео, на котором Пугачева сидит в красно-белом «Запорожце», украшенном подсолнухами.

«Ретро, моего возраста, походит и размер, и цвет», — поделилась она.

Предполагается, что машина 1964 года выпуска, так как на видео видно табличку с этой цифрой за стеклом автомобиля. Такой выбор юморист объяснил тем, что «это сейчас можно». В комментариях многие знаменитости восхитились таким подарком.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев объяснил, что имел в виду, когда сказал о проблемах с мозгами у поклонников Аллы Пугачевой и Николая Баскова. По его словам, эти люди неразвитые именно в музыкальном смысле.

Артист отметил, что люди не задумываются о том, что слушают. Тем не менее он подчеркнул, что оценка умственной деятельности другого человека — вещь субъективная.