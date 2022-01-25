Клип Алены Швец запретили за пропаганду ЛГБТ

Клип российской исполнительницы Алены Швец запретили за пропаганду ЛГБТ. К такому решению пришел Саратовский районный суд, написало издание Znak.com.

Своим решением суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Фрунзенского района Саратова.

«Прокуратура Фрунзенского района Саратова провела проверку по нескольким обращениям, в результате чего появился иск. Заявление было подано в суд и там удовлетворено», — отчитались в прокуратуре, подробности заявления не назвав.

На данный момент клип можно посмотреть на YouТube. Композиция Швец посвящается однополой любви девушек, которой противится мать одной из них.

Проверить произведения Швец ранее просила саратовский детский омбудсмен Татьяна Загородняя. С такими просьбами она обращалась в прокуратуру и Роскомнадзор. Впервые Роскомнадзор заинтересовался Швец в октябре 2021 года, попросив прокуратуру проверить творчество певицы на предмет пропаганды ЛГБТ.

Алена Швец — двадцатилетняя исполнительница и автор песен. Сама она называет свой стиль музыки «пост-бард». Швец говорит, что пишет стихи с детства. Ее лирика обычно поднимает вопросы отношений между людьми, иногда ее можно назвать сатирической.