Творчество певицы Алены Швец проверят на призывы к суициду

Заявление с требованием проверить YouTube-канал певицы Алены Швец направила в региональное управление Роскомнадзора уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя. Об этом сообщило издание «Четвертая власть».

Детский омбудсмен занималась проверкой случая, когда 11-летняя школьница упала с девятого этажа. В тяжелом состоянии девочку госпитализировали в больницу Саратова. Все произошло во время прямой трансляции в социальной сети во «ВКонтакте».

По словам Загородней она обратила внимание, что школьница была большой поклонницей певицы Алены Швец, в чьем творчестве речь идет о неразделенной любви и депрессии. После знакомства с творчеством исполнительницы детский омбудсмен попросила провести проверку клипа «Две девочки».

Как сообщил Znak.сom, в сюжете клипа саратовский детский омбудсмен увидела пропаганду ЛГБТ и склонение подростков к суицидам. В сюжете клипа лирическая героиня влюблена в подругу, которая отвечает ей взаимностью. Но отношения им приходится разорвать под влиянием матери и окружения, которое над ними издевается.

По словам Загородней творчество певицы и его влияние на неокрепшую психику подростков должны оценить специалисты.

РИА «Новости» со ссылкой на центральный аппарат Роскомнадзора уточнило, что требование о проверке YouTube-канала Алены Швец передали в Генеральную прокуратуру и прокуратуру Саратовской области. По итогам проверки надзорные ведомства рассмотрят возможность принятия мер.