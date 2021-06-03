«Классно провели время». Моргенштерн назвал суд о пропаганде наркотиков «отличным цирком»

Рэпер Моргенштерн на суде по делу о пропаганде наркотиков назвал процесс «большим отличным цирком, который дарит всем настроение». Он поблагодарил всех, сказав, что они «классно провели время». Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.

«Наверное, не буду настаивать на правосудии. Да что, просто спасибо. Классно время провели», — сказал рэпер, рассмеявшись.

Адвокат Моргенштерна заявил, что они понимают неотвратимость наказания, но попросил не применять против них крайнюю административную меру в виде приостановки ИП, так как это нанесет материальный ущерб не только его подзащитному, но и организациям, которые имеют с ним договоренности.

«Одно дело штраф, а другое — приостановление деятельности. У него есть обязательства определенные, в частности, завтра премия МУЗ-ТВ. Дело в том, что его все ругают, но при этом везде приглашают, везде зовут и везде он нужен», — сказал адвокат.

Моргенштерн, выслушав эту реплику, пошутил, что он «мальчик для битья».

Адвокат продолжил, рассказав, что ему звонили топовые продюсеры, которые публично его осуждают, но при этом хотят сотрудничать. Он добавил, что не они не признают вину, но если будет назначено наказание, то просят ограничиться штрафом.

Дальше слово взял Моргенштерн.

«Пожалуйста, не делайте большое наказание. <…> Мы сейчас в большом отличном цирке, который дарит всем настроение», — сказал рэпер.

Перед судом Моргенштерн рассказал о своих проблемах со здоровьем.