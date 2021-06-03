«Соли больше мне нельзя». Моргенштерн рассказал о проблемах со здоровьем

Рэпер Моргенштерн пришел на заседание суда по делу о пропаганде наркотиков. Артист рассказал, что у него проблемы со здоровьем и подозрение на камень в почках.

«Возможно, камень [в почках]. Надеюсь, он не будет выходить сегодня на суде», — пошутил рэпер.

Моргенштерна спросили, соблюдает ли он какую-то диету и что ему нельзя есть.

«Рок-н-ролльную жизнь больше нельзя. И соленое. Соли больше мне нельзя», — сказал он.

Моргенштерн признался, что это его первый суд. Он возмутился тем, что на заседание не пускают его девушку.

Рэпер накануне провел стрим, в котором рассказал поклонникам, что у него проблемы со здоровьем и его супруга катает его на инвалидной коляске, потому что ему сложно ходить. Моргенштерн говорил, что ему хорошо, только когда он сидит или лежит, а когда встает, ему становится плохо. Он говорил, что может приехать в суд на инвалидной коляске.

Экспертиза ранее нашла признаки пропаганды наркотиков в двух клипах Моргенштерна на песни «Розовое вино 2» и Family.