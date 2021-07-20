Китайского рэпера обвинили в совращении несовершеннолетней

Рэпера и актера Криса Ву обвинили в совращении несовершеннолетней. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Фанатка Ву рассказала, что когда ей было 17, он напоил ее и склонил к сексу. Она добавила, что такие истории случились и с другими девушками. Некоторым из них не было даже 14 лет.

По данным СМИ, артист якобы предлагал девушке денег, чтобы она молчала. Обвинения в свой адрес Ву опровергает и утверждает, что видел девушку лишь мельком и не был с ней знаком.

«Если бы я что-то из этого сделал, я бы сам пришел в тюрьму», — заявил артист.

В результате обвинения с ним разорвали контракты все китайские бренды, а Louis Vuitton, Porsche и Bulgari приостановили сотрудничество.

Ранее московского фотографа заподозрили в развращении школьниц во время съемок. В результате следствие возбудило уголовное дело, мужчина арестован. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По данным следствия, фотограф совершил развратные действия сексуального характера в отношении трех девочек, не достигших на тот момент 12 лет.