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    17 июня 2021, 17:32

    Московского фотографа заподозрили в совращении школьниц во время съемок

    Анастасия Калинина

    Московского фотографа заподозрили в развращении школьниц во время съемок. В результате следствие возбудило уголовное дело, мужчина арестован. Об этом журналистам сообщил старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

    Уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины возбуждено по статье «Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

    «В настоящее время по ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений», — передало РИА «Новости» ее слова.

    По данным следствия, в период с 2018-го по 2020-й год мужчина работал в студии в Нижегородском районе. В отношении трех девочек, не достигших на тот момент 12 лет, он совершил развратные действия сексуального характера.

    На работе и дома у фотографа были проведены обыски, также назначены амбулаторные комплексные психолого-психиатрические судебные экспертизы. Подозреваемому назначили медицинскую судебную экспертизу.

    Несколько дней назад СК по Московской области возбудил уголовное дело в отношении 23-летних дворников из Одинцова по статье «Насильственные действия сексуального характера», сообщила «Газета.ru».