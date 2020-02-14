Киркорову досталось от православных активистов за новый клип

Координатор общественного движения православных христиан «Сорок Сороков» Андрей Кормухин предсказал, что Россия вымрет под музыку «Шнуровых и Киркоровых». По его мнению, творчество музыкантов и телеведущая Алена Водонаева препятствуют созданию крепких семей.

Выпущенный Филиппом Киркоровым клип «Романы» за несколько часов посмотрели на видеохостинге YouTube около 155 тысяч человек. Сюжет строится вокруг католического священника, которого преследует домогательствами прихожанка Екатерина Варнава. В соцсетях заговорили об оскорблении чувств верующих.

«В сериале Соррентино „Молодой папа“ все тоже достаточно спорно, а к нему нет вопросов?» — ответил Киркоров РИА «Новости».

Кормухин заявил агентству, что персонажи вроде Шнура, Киркорова и Водонаевой игнорируют ценности «семьи и настоящей непошлой человеческой любви, в результате которой появляются крепкие многодетные семьи». Они противоречат поставленным перед страной президентом РФ Владимиром Путиным демографическим задачам.

«Время и смыслы в России стали меняться, а такие персонажи прошлого, как Киркоров, Шнуров и Водонаева до сих пор этого не поняли», — сказал Кормухин.

В полиции побывала телеведущая и модель Алена Водонаева, которую попросили объяснить, из каких соображений она назвала «быдлом» россиян, которые якобы рожают только ради материнского капитала.