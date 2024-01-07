Знаменитости 07 января 2024, 20:31 «Хочется в морозы». Киркоров из Дубая признался в любви к России Kp.ru: Киркоров в Дубае рассказал о любви к России РИА «Новости»

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Филипп Киркоров на новогодние праздники улетел в Дубай давать рождественские концерты. На одном из них певец спел дуэтом с Михаилом Шуфутинским и признался в любви к России. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Но иногда вот так выбираться в Рождество туда, где тепло. Но потом, когда слишком жарко, хочется в наши морозы», — заявил певец перед выступлением.

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В конце прошлого года Филипп Киркоров вместе со многими другими знаменитостями появился на скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. После этого телеканалы вырезали сцены с певцом из новогодних программ. В результате он не появился на «Голубом огоньке», финальном выпуске шоу «Маска», ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и в «Песне года».

В январе певец отправился в Дубай, где выступил в популярном у россиян ресторане Chalet Berezka.