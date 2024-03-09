Знаменитости 09 марта 2024, 19:02 Киркоров спел в Кремле перед пустым залом МК: певец Филипп Киркоров выступил на концерте в Кремле перед пустым залом Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Возобновивший творческую деятельность после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой певец Филипп Киркоров вновь начал выступать в различных шоу. В Международный женский день он спел на праздничном концерте в Кремле, но при отсутствии публики, сообщил «Московский комсомолец».

Журналисты пояснили, что номер дуэт певца с Люсей Чеботиной снимали заранее, утром, когда зал был пустым. По данным издания, зрители, которые очно присутствовали на концерте в Кремле, очень удивились, увидев Киркорова в эфире.

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Уточняется, что причина такой скрытности в сильной загруженности Киркорова. Он не смог выступить вечером, так как участвовал в другом проекте.

На этом же концерте было заявлено выступление певицы Кристины Орбакайте, однако из-за резких высказываний ее матери Аллы Пугачевой о России артистку не пустили в Кремль в последний момент.