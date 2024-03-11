Знаменитости 11 марта 2024, 10:46 Киркоров спел о том, как «вошел не в те двери» Киркоров в шоу «Звезды» спел песню с извинениями за «голую» вечеринку у Ивлеевой РИА «Новости»

Читать 360tv в

Филипп Киркоров исполнил пародийную версию композиции «Пять минут» со своеобразной отсылкой к его участию в скандальной «голой» вечеринке. Видеозапись выступления появилась на платформе «VK видео».

«Я зашел туда всего на пять минут! Пусть вошел я не в те двери в моей творческой карьере, но зашел туда всего на пять минут!» — спел артист.

Реклама

Члены жюри одобрили выступление Киркорова. Шоумен Гарик Харламов выразил благодарность за самоиронию, а дизайнер Артемий Лебедев отметил, что певец сумел наконец «выбрать правильный путь».

Шуточная песня пародировала извинения Киркорова за «голую» вечеринку в «Мутаборе». Тогда он сказал, что лишь на минутку заскочил на мероприятие.

Киркоров всеми силами старался исправить ситуацию, в которой он оказался после участия в скандальной вечеринке. Так, например, он съездил в Донбасс и выступил перед бойцами СВО.