Знаменитости 09 марта 2024, 00:57 Киркоров рассказал, как Михалков испортил его романтический вечер с Пугачевой Киркоров рассказал о ночи с Пугачевой и звонке Михалкова РИА «Новости»

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Режиссер Никита Михалков прервал своим звонком романтическую ночь певца Филипа Киркорова и его возлюбленной. Об этом поп-звезда рассказал в выпуске шоу «Что было дальше?».

Артист уточнил, что событие произошло в 1990-х годах, когда он жил с главной певицей страны, имя которой начинается и заканчивается на «А», тем самым намекая на Аллу Пугачеву. Себя тогдашнего он сравнил с такими персонажами, как Маугли и Тарзан.

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Киркоров приготовил для возлюбленной сюрприз и украсил потолок фосфорными звездами. Но в самый разгар ночи, по его словам, ему позвонил «человек-вселенная» — так он охарактеризовал Михалкова.

Режиссер прервал романтический вечер влюбленной пары, чтобы вручить Киркорову шкуру медведя, оставшуюся после съемок фильма «Сибириада».

«Эту шкуру я сегодня привез в студию. Она здесь!» — сказал артист.

После перерыва, длившегося два месяца, Киркоров возобновил творческую деятельность. Он принял участие в проекте «Звезды», во время съемок которого заявил, что в стране станет меньше артистов.