Знаменитости 08 марта 2024, 12:25 «Станет меньше звезд». Киркоров спрогнозировал будущее шоу-бизнеса в России Филипп Киркоров заявил о скором сокращении числа артистов в России Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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После перерыва, длившегося два месяца, певец Филипп Киркоров возобновил творческую деятельность. Он принял участие в проекте «Звезды», во время съемок которого заявил, что в стране станет меньше артистов, сообщила Teleprogramma.pro.

«Скоро на проекте, как и в стране, станет меньше звезд», — произнес Киркоров со сцены.

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В новом проекте артист сыграл самого себя. Он читал стихи Александра Пушкина под мотив своих песен, а также с иронией рассказывал о случаях из своей жизни.

Затем Киркоров пожелал остаться на сцене в одиночестве. Достав бутерброд, он признался, что сильно проголодался. После этого съемки продолжились.

Ранее глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Госдуму с инициативой оштрафовать некоторых артистов, включая Филиппа Киркорова, на пять миллионов рублей за то, что они используют фонограмму. Активист потребовал установить правила, которые обяжут организаторов писать на афишах и билетах, что артист выступает не вживую.