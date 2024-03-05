Знаменитости 05 марта 2024, 18:48 Киркоров проиграл суд о налогах за квартиру в центре Москвы Мосгорсуд отклонил иск певца Киркорова о снижении налогов за квартиру в столице Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Народный артист России Филипп Киркоров попытался оспорить кадастровую цену своей московской квартиры. Однако Мосгорсуд в понедельник отклонил иск певца, сообщило «Утро.ру».

По данным издания, Киркоров занялся этой проблемой еще в 2022 году, так как содержание такого жилья было крайне невыгодно. Артист хотел доказать в суде, что при подсчете налогов на его московскую недвижимость произошла ошибка. Представители певца обнаружили появившиеся «лишние долги» заявили, что он их погасил.

Реклама

В декабре музыкант пытался установить кадастровую стоимость квартиры почти в 230 миллионов рублей. Задолженность при этом составила 318 миллионов рублей. Позже экспертиза показала отсутствие каких-либо нарушений.

Адвокат Киркорова Александр Добровинский уточнил, что артист хотел разделить свой пентхаус в 537 «квадратов» на Арбате на две квартиры для уменьшения цены и снижения налога с шести до двух миллионов рублей.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Киркоров не снижал стоимость билетов на свои концерты после скандала с «голой» вечеринкой у Ивлеевой. Он пояснил, что ценник за выступление не опускается ниже 10 миллионов рублей.