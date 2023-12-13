Знаменитости 13 декабря 2023, 15:22 Киркоров потребовал от Успенской 10 миллионов рублей Филипп Киркоров подал иск о защите чести против Любови Успенской Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Российский певец Филипп Киркоров потребовал от артистки Любови Успенской 10 миллионов рублей за то, что она назвала его женоненавистником. Об этом сообщил юрист Александр Добровинский в своем Telegram-канале.

Согласно документу, заявления шансон-исполнительницы якобы порочат честь и достоинство Киркорова. Правозащитники подготовили список фраз, которые будут фигурировать в суде.

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«Как пример: назвать Филиппа Киркорова „женоненавистником“, певца, который поет 30 лет о женщинах и о любви к женщинам, довольно странно. И оскорбительно», — написал Добровинский.

Также артист эстрады потребовал выплаты понесенных расходов, которые составляют около двух миллионов рублей, добавил юрист. Он подчеркнул, что делать себе рекламу на имени певца номер один — нелепо.

«Но от безысходности понятно. Впрочем, мы все ответственны только за наши слова и поступки. Настала очередь Успенской», — заключил Добровинский.

Ранее иск подали против самого Филиппа Киркорова. Заявление подготовил православный активист Михаил Феодориди. Причиной стало оскорбление религиозных чувств в музыкальном клипе певца с крестом.