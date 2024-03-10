10 марта 2024, 09:21
«Киркоров — романтик». Продюсер усомнился в смене репертуара певца на патриотический
News.ru: Рудченко засомневался в том, что Киркоров запоет патриотические песни
Певец Филипп Киркоров вряд ли начнет записывать патриотические, маршевые песни. Таким мнением поделился с News.ru продюсер Павел Рудченко.
«Я не думаю, что он кардинально поменяет свой репертуар. Все-таки Филипп Киркоров — романтик», — отметил Рудченко.
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Он пояснил, что артист в основном исполняет лирические композиции, а не патриотические, маршевые песни.
Киркоров стал участником нового реалити-шоу ТНТ «Сокровища императора». Он появился на премьере программы в костюме камуфляжной расцветки, а также ковбойском галстуке и темных очках. На шее певца можно было заметить сумку-фотоаппарат. Поклонники Киркорова в интернете полагают, что артиста принудили заменить наряды с перьями и стразами на более скромную одежду.
Ранее певец Филипп Киркоров выступил в Кремле на праздничном концерте, приуроченному к 8 Марта, перед пустым залом. Артисту пришлось утром записывать песню из-за большой занятости.
Филипп Киркоров
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