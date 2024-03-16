Знаменитости 16 марта 2024, 22:12 Киркоров появился на публике с «молодой Мадонной» из Макеевки Киркоров представил свою новую музу — певицу Margo из ДНР РИА «Новости»

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Филипп Киркоров посетил церемонию вручения национальной музыкальной премии «Виктория-2024», проходящей в Москве, вместе с певицей Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова) из Макеевки, которая рассказала журналистам, что артист называет ее «молодой Мадонной». Об этом сообщило издание Life.

Киркоров заявил, что пришел на церемонию с королевой, с которой познакомился на одной из премий несколько лет назад.

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«Прошло время, я побывал на наших новых территориях, в Горловке, и оттуда этот талант привез сюда, в Москву. Она пригласила меня к себе домой, в Макеевку», — признался артист.

На церемонии Киркоров появился в белоснежном костюме с черным декором и черными увесистыми украшениями. Его спутница предстала в белом платье и широкополой шляпе, украшенными перьями.

Певец признался, что планирует записать со своей новой музой альбом. Также он рассказал, что девушка спела его песню «Зайка моя» на китайский язык, покорив соцсети.

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