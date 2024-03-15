Знаменитости 15 марта 2024, 15:32 Зверев рассказал о разрешении от Пугачевой петь песни группы «Мираж» Зверев признался, что Пугачева разрешила ему петь «Музыка нас связала» Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Шоумен и стилист Сергей Зверев признался, что певица Алла Пугачева порекомендовала ему не переживать из-за авторских прав на песни и дальше петь «Музыка нас связала» группы «Мираж». Об этом он сообщил в интервью «Московскому комсомольцу».

«Я пою песню „Музыка нас связала“ уже много лет. Дело в том, что когда у меня появились песни „Алла“ и „Ради тебя“, то пошли предложения работать на стадионах. И я Алле говорю: „Что делать? Меня приглашают“. На что она говорит: „Соглашайся, поезжай“, — вспомнил Зверев.

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После этого между шоуменом и певицей завязался диалог об авторских правах. Зверев объяснил, что не может давать концерты, ведь него всего две песни: «Алла» и Ради тебя». Тогда Примадонна предложила экс-парикмахеру записать каверы на популярные песни, спросив какие ему нравятся.

В списке любимых песен Зверев назвал трек группы «Мираж» «Музыка нас связала», тогда Пугачева посоветовала продолжать и дальше петь этот хит, не задумываясь об авторских правах, а в случае претензий от продюсера направлять на прямую к ней.

Ранее певец Филипп Киркоров вспомнил, как отметил развод с Пугачевой в ресторане.