Киркоров назвал любимого участника Евровидения

Певец Филипп Киркоров рассказал, кто из участников Евровидения в этом году импонирует ему сильнее всего. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

По данным NEWS.ru, ему нравится французская исполнительница Барбара Прави.

«В ней, кстати, есть что-то от молодой Пугачевой — та же трепетная искренность, та же чистота. От нее идет свет», — считает Киркоров.

Также он отметил певицу из Болгарии Викторию.

Ранее певица Manizha, которая представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в Нидерландах, изменила текст своей композиции. Об этом она рассказала во время первой конференции Евровидения.

«Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем (по-английски bounce — прим. ред.) от стены, мы тут, чтобы сломать (по-английски break — прим. ред.) стену», — пояснила певица.

8 мая певица провела первую репетицию своего номера на арене Ahoy в Роттердаме — именно там будут выступать участники во время самого конкурса. Во время исполнения песни она сперва вышла на сцену в объемном платье, которое сшили из лоскутов ткани самых разных регионов России. Затем наряд Manizha изменился на красный рабочий комбинезон.