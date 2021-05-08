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    08 мая 2021, 16:39

    Manizha изменила слова песни перед выступлением на Евровидении

    Нина Петлинова

    Певица Manizha, которая представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в Нидерландах, изменила текст своей композиции. Об этом она рассказала во время первой конференции Евровидения.

    Manizha изменила слова песни перед выступлением на Евровидении

    Слова Manizha процитировал ТАСС.

    «Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем (по-английски bounce — прим. ред.) от стены, мы тут, чтобы сломать (по-английски break — прим. ред.) стену», — пояснила певица.

    8 мая певица провела первую репетицию своего номера на арене Ahoy в Роттердаме — именно там будут выступать участники во время самого конкурса. Во время исполнения песни она сперва вышла на сцену в объемном платье, которое сшили из лоскутов ткани самых разных регионов России. Затем наряд Manizha изменился на красный рабочий комбинезон.

    Во время выступления на Евровидении на сцену вместе с Manizha выйдут четыре бэк-вокалиста. Кроме того, ей будут подпевать женщины разных возрастов и профессий — их будут транслировать на фоновом экране. В их числе знаменитости: учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, актрисы Александра Бортич, Чулпан Хаматова и другие. В финале номера видеоролики с поющими женщинами образуют слова Russian Woman.