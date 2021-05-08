Manizha изменила слова песни перед выступлением на Евровидении

Певица Manizha, которая представит Россию на песенном конкурсе Евровидение в Нидерландах, изменила текст своей композиции. Об этом она рассказала во время первой конференции Евровидения.

Слова Manizha процитировал ТАСС.

«Я несколько изменила песню, когда записывала ее до релиза. Я решила, что мы не отскакиваем (по-английски bounce — прим. ред.) от стены, мы тут, чтобы сломать (по-английски break — прим. ред.) стену», — пояснила певица.

8 мая певица провела первую репетицию своего номера на арене Ahoy в Роттердаме — именно там будут выступать участники во время самого конкурса. Во время исполнения песни она сперва вышла на сцену в объемном платье, которое сшили из лоскутов ткани самых разных регионов России. Затем наряд Manizha изменился на красный рабочий комбинезон.

Во время выступления на Евровидении на сцену вместе с Manizha выйдут четыре бэк-вокалиста. Кроме того, ей будут подпевать женщины разных возрастов и профессий — их будут транслировать на фоновом экране. В их числе знаменитости: учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, актрисы Александра Бортич, Чулпан Хаматова и другие. В финале номера видеоролики с поющими женщинами образуют слова Russian Woman.