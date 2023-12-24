Знаменитости 24 декабря 2023, 21:42 Киркоров лишился первого выступления после «голой» вечеринки Ивлеевой Выступление Киркорова отменили после откровенной вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

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Попытки оправдания народного артиста Филиппа Киркорова за участие в организованной блогером Настей Ивлеевой «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» не спасли певца от отмены выступлений. Как сообщил принадлежащий журналисту Ксении Собчак Telegram-канал «Кровавая барыня», артист лишился выступления на корпоративном мероприятии в МХАТ имени Горького.

По данным авторов сообщения, речь шла о частном мероприятии, организованной одной крупной компанией. Против появления артиста в театре выступил генеральный директор Владимир Кехман. Свое решение он объяснил актом самоцензуры.

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Официальных заявлений пока не делал ни Киркоров, ни представители театра.

После начавшегося скандала вокруг «голой» вечеринки Филипп Киркоров попытался оправдаться. На премьере нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» он подошел к официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову.

В ходе разговора артист заявил, что пришел на вечеринку к Ивлеевой из-за своего обещания, которое он дал, когда она снялась в его клипе. По словам артиста, о тематике вечеринки его никто не предупреждал.

Но судя по кадрам, которые появились в Сети после вечеринки Ивлеевой, требования дресс-кода: максимальное количество головного тела народны артист выполнил. В «Мутабор» он пришел в костюме из кружев.

Возмущенный видом Киркорова глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил жалобу в Министерство культуры с требованием лишить певца звания народного артиста, а также всех регалий.

В беседе с «360» общественник объяснил, что в ведомстве ему отказали, но оставлять Киркорова без наказания общественник не захотел. Он рассказал, что обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести поправку в закон о пропаганде ЛГБТ*, которая позволит привлекать нарушителей к уголовной ответственности.

В защиту Киркорова выступил его адвокат Александр Добровинский. Он заявил, что лишить певца звания народного артиста юридическим путем невозможно.

«Если докажут, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что-то произойти», — подытожил Добровинский.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.