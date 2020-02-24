Кирк Дуглас лишил своих детей наследства

Американский актер Кирк Дуглас, скончавшийся на 104-м году жизни, оставил своих детей без наследства. Все свое состояние он завещал на благотворительность.

Актер «золотой эры» Голливуда отдал почти 80 миллионов долларов в свой благотворительный фонд, пишет Mirror. Бенефициарами этого фонда являются Детский центр Кирка и Анны Дуглас, Театр имени Кирка Дугласа в Калвер-Сити и детская больница Лос-Анджелеса.

Часть состояния Кирка Дугласа пойдет в Университет Святого Лаврентия, расположенный в Нью-Йорке. Деньги достанутся студентам из малоимущих семей.

Таким образом, дети самого Кирка Дугласа — известный актер Майкл Дуглас, кинопродюсер Джоэль Дуглас и телевизионный продюсер Питер Дуглас — останутся без наследства.

Однако Майкл Дуглас после такого решения своего покойного отца точно не будет испытывать недостатка в деньгах. По данным издания, его собственное состояние оценивается в 300 миллионов долларов.

О смерти Кирка Дугласа стало известно 6 февраля. За свою кинокарьеру актер снялся в нескольких десятках кинохитов, а некоторые из его ролей стали образцами безупречной актерской игры. «360» собрал пять самых ярких моментов из жизни великого Кирка Дугласа, которые могут вдохновить.