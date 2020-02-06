«Я хотя бы попытался, черт возьми!» 5 самых вдохновляющих фактов из жизни Кирка Дугласа

Мир кино понес большую утрату. Умер один из самых известных актеров «золотой эры» Голливуда — Кирк Дуглас. Он снялся в нескольких десятках кинохитов, а некоторые из его ролей стали образцами безупречной актерской игры. «360» рассказывает о пяти самых ярких моментах из жизни великого Кирка Дугласа, которые могут вдохновить.

Сменил имя из-за антисемитизма

Настоящее имя Кирка Дугласа — Исер Данилович. Его родители в 1910 году эмигрировали в США из Белоруссии. В то время Штаты считались местом свободы, но реальность для родителей будущего актера оказалась другой. В Америке процветал антисемитизм.

Маленький Исер разносил газеты, работал официантом, чтобы поддержать свою семью, но всегда хранил в сердце заветное желание стать актером. Со своим настоящим именем путь в кино ему был закрыт, поэтому его пришлось сменить. Будущий знаменитый актер остановился на коротком, звучном и запоминающемся — Кирк Дуглас.

Долгий путь к «Оскару»

В фильмографии Кирка Дугласа, который был символом Голливуда, почти сотня актерских работ. Ни за одну из них он «Оскара» не получил. На престижную премию Кирка Дугласа номинировали трижды: в 1949 году за роль в фильме Марка Робсона «Чемпион», в 1952 за работу в картине Чарльза Брэдшоу «Злые и красивые» и в 1956 году, после выхода ленты Винсента Минелли «Жажда жизни», где он сыграл художника Ван Гога.

Заветную статуэтку Кирку Дугласу вручили только в 1996 году, на закате карьеры, за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Кирк Дуглас — человек с большим сердцем

Прожив все детство в нищете, Кирк Дуглас знал цену деньгам. Именно поэтому он никогда не тратил их на какие-то глупые прихоти, но легко расставался, когда нужно было кому-нибудь помочь. Он был знаменитым филантропом. На протяжении всей своей карьеры он раздавал миллионы долларов на благие нужды. На деньги Кирка Дугласа учат и лечат людей.

Он поддерживал больницы, школы, детские центры и центры для бездомных. Вместе со своей женой Энн Байденс Кирк Дуглас в конце жизни решил раздать большую часть своего 80-миллионного состояния на благотворительность. Одно из последних пожертвований Кирка Дугласа — 15 миллионов долларов на строительство центра для людей, которые страдают от болезни Альцгеймера.

Кирк Дуглас в молодости. Источник фото: Wikimedia

Как Кирк Дуглас бросил курить

Кирк Дуглас признавался, что никак не мог бросить курить. Попробовав свою первую сигарету, он уже не мог остановиться. Выкуривал по две пачки в день. И когда он уже зашел слишком далеко, вспомнил своего отца. Тот разговаривал с сигаретой, когда доставал из пачки, спрашивал: «Кто сильнее? Ты или я?» И потом клал обратно. Кирк Дуглас поступил точно так же. Этот вопрос актер советовал задавать себе при любом проявлении слабости, которая мешает жить, не дает двигаться дальше.

До победного конца

Дожить до 103 лет удается далеко не каждому. Кирк Дуглас много раз оказывался на волосок от смерти: он пережил крушение, ему делали операцию на позвоночнике. Последние годы он жил с кардиостимулятором, а в 1996 году у него случился инсульт, из-за которого Кирк Дуглас стал плохо говорить. Ясность ума и жажду жизни он сохранил до конца своих дней: Кирк Дуглас вел блог, писал колонки для интернет-изданий и книги. Он говорил, что старость — это в голове. Чтобы не умереть раньше времени, нужно постоянно расти и учиться. Это и есть противоядие от смерти.

Кирк Дуглас еще при жизни выбрал себе эпитафию: «Но я хотя бы попытался, черт возьми!» Это слова главного героя романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки» Рэндла Макмерфи. Он хотел выломать тяжеленную раковину из стены, чтобы разбить окно и сбежать из психушки. Он не смог этого сделать, но «хотя бы попробовал». В этой сцене и в этой фразе — весь Кирк Дуглас.