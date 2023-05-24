Знаменитости 24 мая 2023, 14:33 Кипелов получил звание заслуженного артиста России Путин присвоил Кипелову звание заслуженного артиста России РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России музыканту и бывшему вокалисту группы «Ария» Владимиру Кипелову. Указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: „Заслуженный артист РФ“ <…> Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, город Москва», — уточнили в одном из разделов документа.

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Валерий Кипелов родился в Москве в 1958 году. В составе различных вокально-инструментальных ансамблей выступал с 1970-х. В 1985 году вместе с ВИА «Поющие сердца» создал группу «Ария», где долгое время был фронтменом.

С 2002 года Кипелов начал сольную карьеру как руководитель и вокалист группы «Кипелов», напомнил RT.

В 2022 году на Украине уличили Кипелова в поддержке политики российских властей и внесли его в перечень людей, которым захотели запретить въезд в страну.