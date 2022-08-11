Аллегровой, Михалкову и Кипелову захотели запретить въезд на Украину

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) передал в МИД страны 22-й перечень людей, которым хотят запретить въезд за поддержку политики России. Ведомство опубликовало это на своем официальном сайте.

В новый список вошли 362 человека, среди них режиссер Никита Михалков, певица Ирина Аллегрова, рок-музыкант Валерий Кипелов и глава Российского Красного Креста Павел Савчук. Всего под украинские санкции попали 18,9 тысячи физических лиц и четыре тысячи юрлиц.

Новый список направлен на рассмотрение в министерство иностранных дел, в офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины.

Украина настаивает на запрете выдачи россиянам шенгенских виз. Страны Евросоюза начали обсуждать содержание седьмого пакета антироссийских санкций, в который могут включить ограничение в выдачи разрешений на въезд гражданам РФ. По этому вопросу в ЕС пока нет единой позиции, однако некоторые страны уже высказались за отмену шенгенских виз для россиян.