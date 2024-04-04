04 апреля 2024, 15:15
Ким Кардашьян сделала рискованную пластическую операцию
Пластический хирург Хамадани: Кардашьян сделала опасную операцию на талии
Поклонники Ким Кардашьян заметили на последних снимках звезды неестественно тонкую талию Они предложили, что она сделала новую пластическую операцию. Эти догадки подтвердил пластический хирург Фади Хамадани в интервью The Sun.
Врач указал, что звезда, вероятно, удалила или уменьшила нижние ребра. Он назвал высокие риски такой операции — снижение работоспособности внутренних органов и ухудшение осанки.
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«Поскольку ребра защищают легкие и сердце, изменение структуры грудной клетки может увеличить риск их повреждения. Кроме того, операция может повлиять на осанку и приводит к повышенному риску переломов»», — сказал врач.
Восстановление после подобного вмешательства длится несколько месяцев. Однако Ким в это время продолжала появляться на публике.
Специалист подтвердил, что звезда сделала ряд пластических процедур в прошлом, включая изменение формы груди и носа, а также увеличение объема ягодиц. Для коррекции черт лица она использовала ботокс и филлеры.
Также Кардашьян призналась в лечении псориаза солярием. Однако врачи предостерегли фанатов звезды от этого метода.
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