Знаменитости 04 апреля 2024, 15:15 Ким Кардашьян сделала рискованную пластическую операцию Пластический хирург Хамадани: Кардашьян сделала опасную операцию на талии Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Поклонники Ким Кардашьян заметили на последних снимках звезды неестественно тонкую талию Они предложили, что она сделала новую пластическую операцию. Эти догадки подтвердил пластический хирург Фади Хамадани в интервью The Sun.

Врач указал, что звезда, вероятно, удалила или уменьшила нижние ребра. Он назвал высокие риски такой операции — снижение работоспособности внутренних органов и ухудшение осанки.

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«Поскольку ребра защищают легкие и сердце, изменение структуры грудной клетки может увеличить риск их повреждения. Кроме того, операция может повлиять на осанку и приводит к повышенному риску переломов»», — сказал врач.

Восстановление после подобного вмешательства длится несколько месяцев. Однако Ким в это время продолжала появляться на публике.

Специалист подтвердил, что звезда сделала ряд пластических процедур в прошлом, включая изменение формы груди и носа, а также увеличение объема ягодиц. Для коррекции черт лица она использовала ботокс и филлеры.

Также Кардашьян призналась в лечении псориаза солярием. Однако врачи предостерегли фанатов звезды от этого метода.