Ким Кардашьян подарила помощнице сумку за $25 000

Ким Кардашьян подарила своей подруге и помощнице Стефани Шеферд подарок. Она вручила ей на день рождения сумку почти за 25 000 долларов. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Шеферд выложила в stories видео, на котором Кардашьян подарила ей коробку от Hermes. В ней оказалась сумка стоимостью 24 999 долларов.

От счастья именинница заплакала и начала обнимать подругу. Кардашьян пожелала ей носить сумку с радостью и пошутила, что на нее не должно упасть ни слезинки.

Шеферд призналась, что хотела купить себе поддельную брендовую сумку.

«Твои верность и щедрость к друзьям и семье не имеют себе равных», — написала она на видео.

Ранее новый пост в Instagram Ким Кардашьян стал поводом для обсуждения ее ягодиц. Подписчики знаменитости заметили, что ее пышные формы стали меньше. Не исключено, что имплантов у Ким поубавилось.

Кардашьян показала снимок, где она стоит в полный рост к камере боком и держит на руках младшего сына. В комментариях задались вопросом, что случилось с выдающимися ягодицами Кардашьян. Фанаты решили, что Ким похудела.