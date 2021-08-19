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    19 августа 2021, 01:32

    Ким Кардашьян заподозрили в пластической операции, уменьшившей ягодицы

    Александра Ломейко

    Новый пост в Instagram американской телезвезды Ким Кардашьян стал поводом для обсуждения ее ягодиц. Подписчики знаменитости заметили, что ее пышные формы стали меньше. Не исключено, что имплантов у Ким поубавилось.

    Кардашьян показала снимок, где она стоит в полный рост к камере боком и держит на руках младшего сына.

    «Никогда раньше не встречала такой любви», — подписала фото 40-летняя звезда.

    В комментариях задались вопросом, что случилось с выдающимися ягодицами Кардашьян. Фанаты решили, что Ким похудела.

    Пластический хирург Марк Хо-Эсджо в беседе с газетой The Mirror согласился, что «верхняя часть ягодиц Ким выглядит пустой».

    «Либо ей удалили ягодичные имплантаты, либо растворили наполнитель, либо сделали липосакцию, чтобы уменьшить размер ягодиц», — предположил специалист.

    Ким пока не объясняла, почему ее фигура выглядит иначе. Внешний вид Кардашьян тоже стал другим после бракоразводного процесса с Канье Уэстом. Бывшие супруги проводят время вместе — хорошие отношения им удалось сохранить ради детей.