Звезду сериала «Карточный домик» Кевина Спейси опять обвинили в домогательствах съемочной команды. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter.

Спейси судится с киностудией Media Rights Capital. Бывший работодатель актера в 2019 году подал к нему иск, потребовав возместить десятки миллионов долларов убытков, которые компания понесла на фоне скандала о домогательствах. Актер подал встречный иск, заявив, что все рассказы о его похабных выходках были преувеличены. Спейси заявил, что MRC задолжала ему деньги.

Несколько свидетелей в ходе суда рассказали, что Спейси вел себя будто «хищник». Якобы актер трогал помощника продюсера и домогался до молодого человека, который проходил кастинг. Рассказали, что Спейси приглашал юного актера уединиться в номере отеля, но тот ответил отказом. Но это не остановило актера, и он продолжил приставания, начав его трогать.

Спейси обвинили в домогательствах уже как минимум 15 человек, включая его бывших коллег по «Карточному домику». В сентябре 2020 года с жалобой на актера обратились в суд двое мужчин, которые заявили, что Спейси домогался их еще в 80-х годах, когда обоим было по 14 лет.