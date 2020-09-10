Голливудского актера Кевина Спейси обвинили в изнасиловании подростков. Снова

Двое мужчин подали в суд на голливудского актера Кевина Спейси за сексуальное насилие, которое произошло в 80-х годах. Тогда им обоим было по 14 лет.

Один из истцов — актер Энтони Рэпп. Он уже рассказывал о домогательствах Спейси. По его словам, голливудский актер пригласил парня к себе на вечеринку еще в 1986 году. Тогда Спейси приставал к Рэппу в комнате, но подросток смог сбежать, передает Variety.

Имя второго потерпевшего не разглашается. Указано лишь, что Спейси виделся с ним в 1981 году, когда истцу было 12 лет. Затем они встретились через два года. Актер пригласил подростка к себе, где принудил заниматься сексом.

В иске сказано, что оба потерпевших из-за действий Спейси получили психологический ущерб. С документом можно ознакомиться здесь.

Пока Кевина Спейси не привлекали к судебной ответственности, хотя его неоднократно обвиняли в домогательствах и изнасилованиях. Так, один из потерпевших, который рассказал об изнасиловании Кевином на сеансе массажа, умер естественной смертью. Дело закрыли. Еще один мужчина, обвинявший Спейси, отказался давать показания в суде.