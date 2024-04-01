Знаменитости 01 апреля 2024, 11:28 Кети Топурия в третий раз станет мамой Певица Кети Топурия подтвердила информацию о своей третьей беременности РИА «Новости»

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Солистка музыкальной группы A’Studio Кети Топурия объявила поклонникам о своей беременности. Она разместила снимок с округлившимся животом в своем Instagram*.

Для фотосъемки 37-летняя Топурия выбрала белый наряд. Артистка предстала в обтягивающем платье-миди с декольте, подчеркнув свою фигуру. Певица дополнила образ длинной рубашкой, серьгами и цепочкой с кулоном. Волосы она собрала в хвост, а ее лицо украсил естественный макияж.

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Подписчики под постом Топурии оставили множество поздравлений и пожеланий.

«Кети, прекрасная, поздравляю!», «Поздравляю! Огромного вам здоровья!» — написали комментаторы.

Топурия и предприниматель Лев Деньгов поженились в 2020 году. Через год в семье произошло пополнение — родился мальчик Адам. В первом браке с бизнесменом Львом Гейхманом певица родила дочь Оливию.

Ранее поклонники заподозрили в беременности актрису Лизу Арзамасову, которая получила широкую известность после сериала «Папины дочки». Фанаты заметили округлившийся животик на видеоролике артистки в соцсетях.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.