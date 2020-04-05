    05 апреля 2020, 02:49

    Кэти Перри и Орландо Блум объявили пол будущего ребенка

    Валерия Шафирко

    Американская певица Кэти Перри и ее возлюбленный английский актер Орландо Блум раскрыли секрет пола будущего ребенка.

    Исполнительница рассказала об этом на своей странице в Instagram. Перри опубликовала фотграфию измазанного розовыми сливками Блума на вечеринке в честь будущего малыша. Снимок она подписала короткой фразой: «It’s a girl» («Это девочка»).

    Пользователи соцсети и фанаты Перри и Блума продолжают оставлять на странице звезды многочисленные поздравительные комментарии под постом с фотографией.

    Для певицы ребенок станет первенцем. У ее возлюбленного Орландо Блума уже есть девятилетний сын Флинн от бывшей жены, модели Миранды Керр.

    В марте Кэти Перри и Орландо Блум решили отложить свадьбу из-за распространения коронавируса по миру. Будущие молодожены хотели устроить торжество в Японии, однако беременная артистка решила не ставить под удар себя и гостей мероприятия.