Кэти Перри и Орландо Блум объявили пол будущего ребенка

Американская певица Кэти Перри и ее возлюбленный английский актер Орландо Блум раскрыли секрет пола будущего ребенка.

Исполнительница рассказала об этом на своей странице в Instagram. Перри опубликовала фотграфию измазанного розовыми сливками Блума на вечеринке в честь будущего малыша. Снимок она подписала короткой фразой: «It’s a girl» («Это девочка»).

Пользователи соцсети и фанаты Перри и Блума продолжают оставлять на странице звезды многочисленные поздравительные комментарии под постом с фотографией.

Для певицы ребенок станет первенцем. У ее возлюбленного Орландо Блума уже есть девятилетний сын Флинн от бывшей жены, модели Миранды Керр.

В марте Кэти Перри и Орландо Блум решили отложить свадьбу из-за распространения коронавируса по миру. Будущие молодожены хотели устроить торжество в Японии, однако беременная артистка решила не ставить под удар себя и гостей мероприятия.