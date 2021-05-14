Кэти Холмс рассталась со своим партнером

Актриса Кэти Холмс рассталась Эмилио Витоло-младшим. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что их отношения продлились около восьми месяцев. Причиной прекращения отношения стала работа, из-за которой у пары почти не оставалось свободного времени.

«Их отношения рухнули. Они поняли, что им лучше быть просто друзьями. С разрывом не было никакой драмы, и на самом деле они все еще хорошие товарищи», — рассказал источник.

Ранее балерина Анастасия Волочкова показала мужчину, с которым находится в отношениях. Она рассказывала в Instagram о том, что его зовут Олег, но раньше его никто не видел.

Уточняется, что Олег моложе Волочковой на семь лет. Балерина отметила, что мужчина заботится о ней, как о ребенке. Также Волочкова добавила, что мужчина поет ей на ночь песни и читает сказки. Она также поделилась, что они вместе больше девяти месяцев, хотя за это время несколько раз расставались. Об Олеге до сих пор мало, что известно: в выпуске не говорилось, чем он занимается и даже не называлась фамилия.