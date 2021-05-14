Волочкова показала своего партнера Олега

Балерина Анастасия Волочкова показала мужчину, с которым находится в отношениях. Она рассказывала в Instagram о том, что его зовут Олег, но раньше его никто не видел. Об этом сообщило издание NewInform со ссылкой на шоу «Исповедь».

Уточняется, что Олег моложе Волочковой на семь лет. Балерина отметила, что мужчина заботится о ней, как о ребенке.

«Когда мы с Олегом ругались, он мне говорил: «Я только твоя няня, а не твой молодой человек». И я всегда ему говорю: «Ты самая прекрасная няня на свете!» — рассказала она.

Также Волочкова добавила, что мужчина поет ей на ночь песни и читает сказки. Она также поделилась, что они вместе больше девяти месяцев, хотя за это время несколько раз расставались. Об Олеге до сих пор мало, что известно: в выпуске не говорилось, чем он занимается и даже не называлась фамилия.

Ранее Анастасия Волочкова выразила мнение, что брак ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова фиктивный, и скоро они разведутся. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».