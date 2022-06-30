Кэмерон Диаз снимется в фильм от Netflix

Актриса Кэмерон Диаз снова сыграет в кино спустя после восьми лет перерыва. Об этом сообщило издание «Культуромания».

По данным РИА ФАН, она снимается в боевике от Netflix под названием «Снова в деле». Ее коллегой по фильму станет актер Джейми Фокс. Режиссером проекта выступит автор «Несносных боссов» Сет Гордон, а сценаристом — Брендан О’Брайен.

Последняя роль Диаз была в 2014 году в фильме «Другая женщина». Спустя год она вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена и завершила актерскую карьеру. У пары есть дочь Рэддикс Хлоя Уайлдфлауэр Мэдден.

Ранее Диаз назвала причину своего ухода из кино. Она уточнила, что у нее не оставалось свободного времени. Артистка по 12 часов в день проводила на съемочной площадке, это продолжалось на протяжении нескольких месяцев.

«Я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь», — рассказал она.

Также Диаз добавила, что актерам на съемках уделяется слишком много внимания, из-за чего ей было некомфортно.