Кэмерон Диаз прокомментировала уход из кино

Работа в качестве актрисы отнимала у Диаз достаточно много времени. Артистка по 12 часов в день проводила на съемочной площадке, это продолжалось на протяжении нескольких месяцев.

«Я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь», — пояснила 47-летняя звезда.

Во время съемок актерам уделяют чересчур много внимания и окружают излишней заботой. Диаз чувствовала себя некомфортно, когда каждое ее желание тут же воплощали в реальность, призналась знаменитость.

Кэмерон Диаз известна по фильмам «Маска», «Ангелы Чарли», «Банды Нью-Йорка», «Очень плохая училка», «Отпуск по обмену», «Советник». Последняя кинокартина с ее участием — мюзикл «Энни». В 2020 году Диаз впервые стала матерью, она родила дочку Рэддикс с помощью процедуры ЭКО. Отец ребенка — 40-летний рок-музыкант Мэдден.