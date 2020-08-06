facebook_pixel
    06 августа 2020, 20:28

    Кэмерон Диаз прокомментировала уход из кино

    Алена Макаренко

    Американская актриса Кэмерон Диаз назвала причину своего ухода из кино. Комментарий она дала в интервью коллеге Гвинет Пэлтроу, их беседа опубликована на YouTube-канале goop. Об этом сообщил сайт телеканала «Мир 24».
    Кэмерон Диаз прокомментировала уход из кино

    Работа в качестве актрисы отнимала у Диаз достаточно много времени. Артистка по 12 часов в день проводила на съемочной площадке, это продолжалось на протяжении нескольких месяцев.

    «Я поняла, что я отдаю части своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне попросту нужно было взять ее обратно, взять на себя ответственность за свою жизнь», — пояснила 47-летняя звезда.

    Во время съемок актерам уделяют чересчур много внимания и окружают излишней заботой. Диаз чувствовала себя некомфортно, когда каждое ее желание тут же воплощали в реальность, призналась знаменитость.

    Кэмерон Диаз известна по фильмам «Маска», «Ангелы Чарли», «Банды Нью-Йорка», «Очень плохая училка», «Отпуск по обмену», «Советник». Последняя кинокартина с ее участием — мюзикл «Энни». В 2020 году Диаз впервые стала матерью, она родила дочку Рэддикс с помощью процедуры ЭКО. Отец ребенка — 40-летний рок-музыкант Мэдден.

    Новости SMI.FM