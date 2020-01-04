Кэмерон Диаз родила первенца в 47 лет

У 47-летней Диаз и 40-летнего рок-музыканта Мэддена родилась дочь, которую назвали Рэддикс. Первенец появился на свет с помощью процедуры ЭКО, уточнило издание Us Weekly.

В совместном заявлении родители отметили, что не станут публиковать фотографии дочери или рассказывать какие-либо подробности, «за исключением того, что она действительно очень милая, некоторые еще скажут: красная».

Диаз и Мэдден начали встречаться весной 2014 года, в январе следующего года они поженились. Для обоих этот брак стал первым.

Известность к Диаз пришла в 1990-х годах, после роли в фильме «Маска». Также она снялась в картинах «Ванильное небо», «Банды Нью-Йорка», «Однажды в Вегасе», «Быть Джоном Малковичем» и многих других.

Бенджамин Мэдден — гитарист и бэк-вокалист рок-коллектива Good Charlotte. У него есть брат-близнец — вокалист группы Джоэл Мэдден.