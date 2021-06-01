Кейт Миддлтон предложила купить принцу Уильяму костюм Человека-паука

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон пошутила, что хочет купить своему супругу принцу Уильяму костюм Человека-паука. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Она сказала об этом после того, как увидела фото преподавателя боевых искусств Джейсона Бэрда, который во время пандемии развлекал детей в костюме Человека-паука. Фото вошло в число других работ для выставки Миддлтон «Оставайтесь на месте: портрет Нашей Нации в 2020 году».

«Спасибо, что прислали свою фотографию, потому что у нас есть несколько действительно эмоциональных и очень грустных изображений и историй», — поблагодарила Бэрда герцогиня.

Также она пошутила, что теперь хочет купить своему супругу такой же костюм, чтобы тот устраивал представления для их детей.

«Возможно, придется купить Уильяму костюм, чтобы все оценили <…> К сожалению, я не уверена, что он получит „разрешение на полеты“ (на паутине — прим. ред.), которое есть у вас», — сказала она.

Ранее Кейт Миддлтон сделала первую прививку от COVID-19. Сообщение об этом появилось в Twitter герцога и герцогини Кембриджских.