Кейт Миддлтон показала, как ей делали прививку от коронавируса

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон сделала первую прививку от COVID-19. Сообщение об этом появилось в Twitter герцога и герцогини Кембриджских.

Первую дозу препарата ей ввели 28 мая в лондонском музее науки.

«Я очень благодарна всем, кто принимает участие в процессе внедрения вакцины. Спасибо вам за все, что вы делаете», — говорится в сообщении Миддлтон.

В посте также было опубликовано фото, на котором супруге принца Уильяма делают укол в левую руку.

Ранее газета The Sun сообщила о негативных последствиях, с которыми столкнулась супруга кузена королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Кентская после прививки AstraZenеса. Обе дозы препарата 76-летняя королевская особа получила в начале года.

Через некоторое время ее состояние начало ухудшаться. Она обратилась к врачам. Выяснилось, что у нее возник тромбоз. Это был уже не первый случай, когда у пациентов возникают тромбы после получения вакцины AstraZeneca.

В конце мая после вакцинации препаратом AstraZeneca скончалась 39-летняя британская модель Стефани Дюбуа. Прививку девушка сделала в больнице кипрского города Пафос. Несколько дней она впала в кому, а потом умерла.