Кейт Миддлтон и принц Уильям тайно навестят Меган Маркл и принца Гарри

Принц Уильм и Кейт Миддлтон планируют поездку в США к принцу Гарри и Меган Маркл. Об этом рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на издание US Weekly.

Герцог и герцогиня Кембриджские не афишируют свои планы. Предстоящий визит будет носить частный характер, о нем рассказал изданию один из сотрудников Букингемского дворца.

«Есть общее желание двигаться дальше. Уильям и Кейт хотят встретиться с малышкой Лили и с удовольствием навестят Гарри и Меган в Калифорнии», — сообщил источник.

Судя по всему, герцог и герцогиня планируют наладить отношения, а также познакомиться со своей племянницей Лилибет Дианой, которая родилась в начале июня.

Отношения Гарри и Меган Маркл с королевской семьей разладились после того, как пара приняла решение уехать из Великобритании в США. Отдалившись от семьи, принц Гарри и Меган дали интервью, в котором рассказали о проблемах королевской семьи, что еще больше охладило отношения. Наконец, недавно принц Чарльз заявил о намерении лишить своего внука Арчи, первенца Гарри и Меган, титула.