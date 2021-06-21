Решение принца Чарльза запустило новый виток конфликта Гарри и Меган Маркл с королевской семьей

Принц Чарльз, сын Елизаветы II и наследник трона, объявил о намерении внести изменения в документы таким образом, чтобы его внук Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл, в будущем не смог претендовать на престол. Об этом написали «Дни.ру» со ссылкой на издание The Mirror.

В планах Чарльза — ограничения и для других приближенных королевской семьи. Он объяснил свое решение тем, что и так слишком много средств из государственной казны тратится на обеспечение членов семьи.

Предложение Чарльза лишить Арчи титула еще больше обострило конфликт между Гарри и Меган Маркл и остальным семейством.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отдалиться от королевской семьи. Они переехали в США, а также давали интервью, рассказывая о проблемах, которые существуют внутри семьи. Это сделало отношения между ними и королевской семьей прохладными.

Уже в США у Гарри и Меган родилась дочка Лилибет Диана. Их сын Арчи родился еще в Великобритании. Пока что он занимает седьмое место в «очереди» на королевский трон.