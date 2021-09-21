Кей-поп группа BTS выступила в Генассамблее ООН

Корейская поп-группа BTS выступила на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Кумиры молодежи сначала произнесли речь, пройдясь по злободневным темам от пандемии до глобального потепления, а потом исполнили песню, сообщил РЕН ТВ.

Артистов пригласил выступить на трибуну ГА ООН сам президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Участники группы BTS взяли слово и рассказали о том, как пандемия повлияла на современное поколение молодежи.

Один из солистов заявил, что некоторые считают нынешних подростков потерянным поколением, что они сбились с пути в тот момент, когда им нужно использовать все возможности и постигать что-то новое. Но по его мнению, взрослые так говорят только потому, что они не видят путь, по которому идут молодые люди.

После этого бойз-бенд исполнил в Генассамблее ООН один из своих хитов Permission to Dance.

Ранее летом в Екатеринбурге произошел скандал, когда типография отказалась печатать фотокарточки с участниками группы BTS. Музыкантов приняли за пропагандистов нетрадиционной сексуальной ориентации.