«Нам должны еще спасибо сказать». Типография на Урале отказалась печатать фото с корейцами, приняв их за геев

Типография «Акварель» в Екатеринбурге отказалась печатать клиенту фотографии корейской поп-группы BTS, решив, что ее участники — геи. Владелец типографии Константин заявил «360», что таким образом уберег заказчика от наказания за пропаганду ЛГБТ.

Константин рассказал, что когда им прислали макеты с корейскими певцами, то он решил поискать информацию о них в интернете. Тогда он узнал, что это группа BTS.

«Я посмотрел историю группы BTS. Парни скромностью не страдают. У них есть фотографии и поцелуев на сцене, где парень с парнем, и нежные объятия, и прочая гадость», — сказал он.

По словам владельца «Акварели», участники корейского бойз-бенда нигде открыто не заявляли о своей нетрадиционной ориентации, но по их фотографиям это и так понятно.

Константин поведал, что 10 лет назад, когда он только начинал свой бизнес, у них заказали календарь с матерными словами. Они его напечатали, но только потом осознали, что неизвестно, как и где он будет использоваться. Им было неприятно думать о том, что такой календарь могут увидеть дети. И с тех пор они решили не выполнять все заказы подряд.

«И мы для себя составили список, что мы не печатаем. Туда входят алкоголь, никотин, наркотики, эротика, порнографические издания, все, что нарушает какие-либо законы. В том числе туда входят фотографии извращенцев», — сообщил он.

Он отметил: если бы фотографии с корейцами были более достойного содержания, возможно, они бы и напечатали их. Но снимки были сомнительного содержания. Клиент сказал, что хочет дарить эти снимки посетителям в кафе, в котором могут быть и дети, пояснил владелец.

«Я думаю, хозяин этого кафе должен нам спасибо сказать, потому что мы его уберегли сразу от двух статей. Он мог попасть под статью о пропаганде ЛГБТ среди детского населения. А это закреплено в Конституции уже, что у нас брак — союз мужчины и женщины. И, скорее всего, он не обладает авторским правом на эти фотографии», — сказал Константин.

Сеть магазинов «ВкусВилл» ранее удалила со своего сайта рекламу с ЛГБТ-семьей. Компания извинилась перед покупателями и назвала публикацию материала ошибкой.